بيان باريس: تأكيد على التزام سوريا بعدم تشكيلها تهديدًا لأمن جيرانها

القاهرة - سامية سيد - عقد وزير الخارجية والمغتربين السوري أسعد حسن الشيباني ووزير الخارجية الفرنسي جان نويل باروت ووزير الخارجية في تركيا والمبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا توماس براك، اجتماعًا صريحًا وبناءً في العاصمة الفرنسية باريس ضمن إطار التعاون الوثيق بين الأطراف المشاركة، وفي لحظة حاسمة تمر الجمهورية العربية السورية.

وفي أجواء يسودها الحوار والحرص الكبير على خفض التصعيد توافق الجمهورية العربية السورية والولايات المتحدة الأمريكية والجمهورية الفرنسية على الانخراط بسرعة في السعي الجوهري لإنجاح مسار الانتقال في سوريا، بما يضمن وحدة البلاد واستقرارها وسيادتها على كامل أراضيها.

أكدت سوريا وأمريكا وفرنسا في بيان مشترك على الالتزام بمكافحة الإرهاب بشكل مشترك، ودعم قدرات الدولة السورية ومؤسساتها للتصدي للتحديات الأمنية، دعم الحكومة السورية في مسار الانتقال السياسي الذي يقوده، بما يهدف إلى تحقيق المصالح الوطنية في التماسك المجتمعي، لا سيما في شمال شرق سوريا ومحافظة السويد

جرى التوافق على عقد جولة من المشاورات بين الحكومة السورية وقوات سوريا الديمقراطية في باريس ربما في وقت قريب، لا يمكن استكمال تنفيذ الاتفاق العاشر من آذار بشكل كامل.

وأكد المجتمعون على دعم الجهود المبذولة لمحاسبة مرتكبي أعمال العنف، والترحيب ضمن هذا الإطار بمخرجات التقارير الشفافة بما في ذلك التقرير الأخير للجنة الوطنية المستقلة للكشف والتحقيق في الأحداث التي شهدتها الساحل السوري، التأكيد على عدم تشكيل دول الجوار لأي تهديد لاستقرار سوريا؛ وفي المقابل تأكيد التزام سوريا بعدم تشكيلها تهديدًا لأمن جيرانها حفاظًا على استقرار المنطقة بأسرها.