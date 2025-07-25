شكرا لقرائتكم خبر عن استشهاد 5 فلسطينيين في قصف الاحتلال مدرسة للنازحين غرب غزة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - استشهد خمسة فلسطينيين وأصيب نحو 30 آخرين بينهم أطفال ونساء، في قصف الاحتلال الإسرائيلي اليوم مدرسة تؤوي مئات النازحين غرب مدينة غزة.ويرتفع بذلك عدد الشهداء في القصف الإسرائيلي المستمر على القطاع منذ فجر اليوم إلى 27 شهيدًا.وأفادت مصادر طبية فلسطينية أن من بين الشهداء 4 من منتظري المساعدات، وُصفت جراح بعضهم بالخطيرة.وفي مدينة القدس المحتلة، احتجزت قوات الاحتلال الإسرائيلي مفتي القدس، وأبلغته بإبعاده عن المسجد الأقصى المبارك عدة أيام.