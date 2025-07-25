الارشيف / اخبار الخليج

استشهاد 5 فلسطينيين في قصف الاحتلال مدرسة للنازحين غرب غزة

0 نشر
واس- غزة 0 تبليغ

  • استشهاد 5 فلسطينيين في قصف الاحتلال مدرسة للنازحين غرب غزة 1/4
  • استشهاد 5 فلسطينيين في قصف الاحتلال مدرسة للنازحين غرب غزة 2/4
  • استشهاد 5 فلسطينيين في قصف الاحتلال مدرسة للنازحين غرب غزة 3/4
  • استشهاد 5 فلسطينيين في قصف الاحتلال مدرسة للنازحين غرب غزة 4/4

شكرا لقرائتكم خبر عن استشهاد 5 فلسطينيين في قصف الاحتلال مدرسة للنازحين غرب غزة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - استشهد خمسة فلسطينيين وأصيب نحو 30 آخرين بينهم أطفال ونساء، في قصف الاحتلال الإسرائيلي اليوم مدرسة تؤوي مئات النازحين غرب مدينة غزة.
ويرتفع بذلك عدد الشهداء في القصف الإسرائيلي المستمر على القطاع منذ فجر اليوم إلى 27 شهيدًا.

أخبار متعلقة

 

25 حالة يوميًا.. ربع الأطفال في غزة يعانون من سوء التغذية
سوريا.. ارتفاع ضحايا انفجار مستودع أسلحة إلى 12 قتيلًا و120 مصابا
استشهاد 5 فلسطينيين في قصف الاحتلال مدرسة للنازحين غرب غزة

عدوان الاحتلال

وأفادت مصادر طبية فلسطينية أن من بين الشهداء 4 من منتظري المساعدات، وُصفت جراح بعضهم بالخطيرة.
وفي مدينة القدس المحتلة، احتجزت قوات الاحتلال الإسرائيلي مفتي القدس، وأبلغته بإبعاده عن المسجد الأقصى المبارك عدة أيام.
الكلمات الدلائليه
محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

Advertisements

قد تقرأ أيضا