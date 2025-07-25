شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش اللبنانى يشارك فى إخماد حرائق بقبرص والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يشارك الجيش اللبنانى فى إخماد حرائق فى قبرص، بناء على مبادرة من السلطات اللبنانية.

وذكرت قيادة الجيش - في بيان صحفي اليوم الجمعة، أن مروحيتين بالجيش توجهتا منذ صباح اليوم من قاعدة بيروت الجوية، للمشاركة فى إخماد حرائق فى قبرص، بناء على مبادرة من السلطات اللبنانية، بالتنسيق بين قيادة الجيش والسلطات القبرصية.

وكان الرئيس اللبنانى جوزيف عون قد عرض على نظيره القبرصي نيكوس كريستودوليدس، المساعدة في إطفاء حرائق منطقة ليماسول‎.

وأكد عون، وضع إمكانات لبنان بتصرف قبرص للمساعدة في إطفاء الحرائق، واطلع على حجم الأضرار التي نتجت عن الحرائق التي اندلعت في منطقة ليماسول، وأدت إلى احتراق مئات المنازل والاشجار، وأبدى عون تعاطفه مع الشعب القبرصي.

وبحسب تقارير إعلامية؛ فقد بدأ الحريق مساء الأربعاء الماضي في إحدى القرى الجبلية على بُعد نحو 20 كيلومتراً من ليماسول، وسرعان ما امتد بفعل الرياح القوية، ودرجات الحرارة التي توقعت الأرصاد الجوية أن تصل إلى 44 درجة مئوية.

وأشارت فرق الإطفاء إلى أن ألسنة اللهب التهمت نحو 100 كيلومتر مربع من الغابات والأراضي الزراعية، مدمرةً عشرات المنازل، إضافة إلى نفوق ماشية وحيوانات أليفة.

وأمرت السلطات بإخلاء 16 قرية وثلاثة مواقع تخييم وعدة مخيمات شبابية مع استمرار تمدد النيران، بينما طمأنت التقارير بأن المنتجعات السياحية على ساحل ليماسول لم تتأثر بالحريق.

ونُشر أكثر من 250 عنصر إطفاء و75 مركبة لمكافحة الحريق، في حين طلبت الحكومة من الدول المجاورة إرسال طائرات لدعم هذه الجهود.