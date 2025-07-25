شكرا لقرائتكم خبر عن شهداء ومصابون فى قصف إسرائيلى استهدف مدرسة بمدينة غزة والان مع تفاصيل الخبر

استشهد ما لا يقل عن 5 فلسطينين، وأصيب العشرات بجروح ما بين خطيرة وحرجة، إثر قصف جيش الاحتلال الإسرائيلى مدرسة مكتظة بالنازحين فى مدينة غزة.

وأفادت وكالة أنباء الفلسطينية"وفا"، اليوم الجمعة، بأن طائرات الاحتلال قصفت مدرسة القاهرة فى شارع الثورة غرب مدينة غزة، والتي تؤوى مئات النازحين، ما أسفر في حصيلة أولية عن استشهاد 5 مواطنين، وجرح العشرات بينهم نساء وأطفال.