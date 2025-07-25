شكرا لقرائتكم خبر عن جيش الاحتلال الإسرائيلى: نحو 50 مستوطنا دخلوا نابلس بشكل غير قانونى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الجيش الإسرائيلى، أن نحو 50 مواطنًا إسرائيليًا دخلوا مدينة نابلس ليلًا بشكل غير قانونى، ومن دون تنسيق مسبق مع الجيش، فى منطقة تُصنف ضمن "المنطقة A" الخاضعة للسيطرة الأمنية الكاملة للسلطة الفلسطينية.

ووفقًا للبيان العسكري، قامت الأجهزة الأمنية الفلسطينية باحتجاز المجموعة وتسليمها لاحقًا إلى قوات الأمن الإسرائيلية، حيث تم تحويلهم إلى الشرطة الإسرائيلية لمتابعة الإجراءات القانونية بحقهم -وذلك وفق ما نقلته صحيفة جيروزليم بوست الإسرائيلية، اليوم الجمعة.

وأشار الجيش، إلى أنه يجري التحقيق في إدعاءات تفيد بأن بعض هؤلاء المواطنين قاموا بإلقاء الحجارة على منازل فلسطينية داخل المدينة.

وتأتي هذه الحادثة بعد سلسلة من التوترات المتكررة حول قبر يوسف في نابلس، حيث اندلعت اشتباكات في يونيو الماضي بين فلسطينيين وإسرائيليين عقب دخول مجموعة من الإسرائيليين إلى المدينة دون تنسيق مع الجيش لزيارة الموقع، ما أسفر عن إصابة عدد من الإسرائيليين.

وأكد الجيش الإسرائيلي أن دخول المدنيين الإسرائيليين إلى "المنطقة A"، التي تشمل مدنًا رئيسية في الضفة الغربية، هو "أمر خطير وممنوع بموجب القانون".