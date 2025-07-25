شكرا لقرائتكم خبر عن 25 حالة يوميًا.. ربع الأطفال في غزة يعانون من سوء التغذية والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - ذكرت منظمة أطباء بلا حدود اليوم "أن ربع أطفال غزة بين سنّ ستة أشهر وخمس سنوات، والنساء الحوامل والمرضعات الذين قصدوا عياداتها للمعاينة الأسبوع الماضي، كانوا يعانون من سوء التغذية". وأوضحت المنظمة في بيان "استخدام التجويع كسلاح حرب من جانب سلطات الاحتلال الإسرائيلي في غزة بلغ مستويات غير مسبوقة، فالمرضى والعاملون في القطاع الصحي يعانون من الجوع". وقالت منسقة المشاريع في عيادة أطباء بلا حدود في مدينة غزة، كارولين ويلمن: "إن الطاقم الصحي يسجّل الآن 25 حالة جديدة من سوء التغذية يوميًا".