شكرا لقرائتكم خبر عن الكويت: ندعم إقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعربت وزارة الخارجية الكويتية عن ترحيب دولة الكويت بإعلان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عزم بلاده الاعتراف الرسمي بدولة فلسطين.

وأكدت وزارة الخارجية أن هذه الخطوة الهامة من شأنها الإسهام نحو تحقيق ما نصت عليه قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، ومبادرة السلام العربية في شأن تمكين الشعب الفلسطيني من تقرير المصير، وإقامة دولته المستقلة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

وأكدت على ضرورة اتخاذ سائر الدول خطوات مماثلة من أجل إيجاد حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية.

ومن جانبها، أعربت قطر عن ترحيبها بإعلان الرئيس إيمانويل ماكرون عزم بلاده الاعتراف بدولة فلسطين، وأكدت وزارة الخارجية القطرية، في بيان اليوم الجمعة، أن هذه الخطوة تمثل دعمًا مهمًا للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق، وتجسيدًا لتوافق المجتمع الدولي على ضرورة إنهاء الاحتلال الإسرائيلي، وتمكين الشعب الفلسطيني من تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

واعتبرت الوزارة أن هذا الإعلان يُعد تطورًا إيجابيًا ينسجم مع الشرعية الدولية وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، ويساهم في تعزيز فرص تحقيق السلام العادل والشامل في المنطقة.