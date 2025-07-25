شكرا لقرائتكم خبر عن "التعاون الخليجى" يرحب بعزم فرنسا الاعتراف بدولة فلسطين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رحب الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم البديوي، بإعلان رئيس فرنسا إيمانويل ماكرون عزم بلاده الاعتراف بدولة فلسطين. وفق بيان للمجلس.

وأكد البديوى، أن هذا القرار يعد خطوة مهمة تعكس التزام فرنسا الراسخ بمبادئ العدالة والشرعية الدولية، لدعم كافة القضايا الإقليمية والدولية، وسعيها الدؤوب إلى ترسيخ دعائم الأمن والاستقرار العالمي، داعيًا كافة الدول التي لم تعلن بعد اعترافها بدولة فلسطين، إلى اتخاذ هذه الخطوة التاريخية والمسؤولة، بما يسهم في رفع المعاناة عن الشعب الفلسطيني الشقيق، ويعزز المسار نحو تحقيق السلام العادل والدائم.

وجدد تأكيده على الموقف الثابت والراسخ لمجلس التعاون في دعم القضية الفلسطينية، والتوصل إلى حل يقوم على إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، وفقًا لقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة ومبادرة السلام العربية.

وكان الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون قد أعلن، الخميس، ان بلاده ستعترف بدولة فلسطين فى الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك فى سبتمبر المقبل.

وقال ماكرون في منشور على منصة "إكس" "وفاءً منها بالتزامها التاريخي بتحقيق سلام عادل ودائم في الشرق الأوسط، قررتُ أن تعترف فرنسا بدولة فلسطين، وسأعلن ذلك رسميًا فى الجمعية العامة للأمم المتحدة فى سبتمبر المقبل.