شكرا لقرائتكم خبر عن جيروزاليم بوست: قلق متزايد من رفض الإسرائيليين بالخارج العودة إلى تل أبيب والان مع تفاصيل الخبر

كشفت بيانات نشرتها صحيفة جيروزاليم بوست الإسرائيلية، عن القلق الحكومى الإسرائيلى المتزايد، من رفض الإسرائيليين بالخارج للعودة إلى تل أبيب.

وتظهر بيانات مركز الأبحاث والمعلومات التابع للكنيست ووزارة الهجرة التي نشرتها الصحيفة عن وجود مليون إسرائيلي يقيمون في الخارج .. إلا أن الصحيفة ونقلا عن مسؤولين حكوميين تشير إلى أن القلق يتزايد من رفض عودة هؤلاء مرة أخرى إلى إسرائيل ، مشيرة الى أن الانخفاض الملحوظ في أعداد المواطنين العائدين إلى البلاد أثار قلق المشرّعين والمسؤولين الحكوميين.

وكشفت وزارة الهجرة والتكامل عن انخفاض حاد بنسبة 53% في أعداد العائدين بين عامي 2020 و2024، ويثير هذا التراجع قلق صانعي القرار، الذين يرونه مؤشرا على فقدان الثقة المتنامي في الداخل الإسرائيلي.

وأوضح مركز الأبحاث في الكنيست أن جزءًا كبيرًا من الإسرائيليين المغتربين يواجهون عقبات بيروقراطية معقدة، أبرزها الانقطاع عن نظام التأمين الصحي، وضرورة الانتظار لفترات تصل إلى ستة أشهر لاستعادته، أو دفع مبالغ كبيرة للحصول عليه فور العودة.

وفي جلسة للجنة الهجرة في الكنيست، أقر رئيس اللجنة، النائب العمالي جلعاد كاريف، بأن ملف عودة الإسرائيليين "لا يحظى بأي أولوية حكومية" ، محذرا من أن عدم وجود استراتيجية واضحة منذ عام 2010 فاقم من فجوة الثقة بين الدولة ومواطنيها في الخارج.

وتشير الصحيفة إلى أن استمرار مغادرة آلاف الإسرائيليين سنويا يثير قلق الحكومة.

يشار هنا إلى أن أعداد المهاجرين إلى إسرائيل تراجعت بشكل ملحوظ في الأشهر التي تلت الحرب على غزة، كما دفعت آلاف الإسرائيليين إلى مغادرة البلاد مؤقتًا نحو أوروبا وأمريكا وغيرها.

ووفق تقرير سابق لوكالة أسوشيتد برس ، فقد غادر آلاف الإسرائيليين ، تل أبيب منذ 7 أكتوبر 2023، نقلا عن إحصاءات حكومية وإحصاءات الهجرة الصادرة عن دول المقصد مثل كندا وألمانيا.

وقدر المكتب المركزي للإحصاء الإسرائيلي في سبتمبر الماضي أن 40,600 إسرائيلي غادروا البلاد بشكل دائم خلال الأشهر السبعة الأولى من عام 2024، بزيادة قدرها 59% عن الفترة نفسها من العام السابق، حيث غادر 25,500 شخص. وأفاد المكتب أن عدد المغادرين في 2024 زاد بمقدار 2,200 شخص شهريًا مقارنة بعام 2023.

كما تقدم أكثر من 18 ألف إسرائيلي بطلبات للحصول على الجنسية الألمانية في عام 2024، أي أكثر من ضعف عددهم في الفترة نفسها من عام 2023، وثلاثة أضعاف عددهم في العام الذي سبقه.