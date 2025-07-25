شكرا لقرائتكم خبر عن "حماس" و"الجهاد الإسلامى": نحرص على مواصلة المفاوضات للتوصل لاتفاق دائم لوقف إطلاق النار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت حركتا "حماس" و"الجهاد الإسلامى" فى فلسطين فى بيانين منفصلين اليوم الجمعة، حرصهما على استكمال مفاوضات الهدنة بما يساهم فى تذليل العقبات والتوصّل إلى اتفاق دائم لوقف إطلاق النار فى قطاع غزة يراعى مصالح الشعب الفلسطينى.

وذكرت حماس أنّها تعاملت، منذ بداية المسار التفاوضي، بمسؤولية وطنية ومرونة عالية في مختلف الملفات، وحرصت على التوصّل إلى اتفاق يوقف العدوان الإسرائيلى وينهي معاناة الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.

وأضافت:" أن الحركة قدمت ردّها الأخير بعد مشاورات موسّعة مع الفصائل الفلسطينية، والوسطاء، والدول الصديقة، وتعاطت بإيجابية مع جميع الملاحظات التي تلقّتها، بما يعكس التزامًا صادقًا بإنجاح جهود الوسطاء، والتفاعل البنّاء مع كلّ المبادرات المقدّمة".. واستغربت"حماس" تصريحات المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف السلبية تجاه موقف الحركة.

ومن جهتها؛ أكدت حركة الجهاد ، حرصها على مواصلة جهود الوسطاء واستكمال التفاوض والوصول إلى اتفاق يراعي مصالح الشعب الفلسطيني.

وقالت الحركة إن "الورقة التي قدمتها حماس والفصائل الوسطاء كانت محل ترحيب كمدخل للتوصل إلى اتفاق لوقف عدوان الاحتلال.