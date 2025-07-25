شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة اللبنانية: جريح بنيران الجيش الإسرائيلى بالجنوب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، اليوم الجمعة، عن إصابة لبناني بجروح في بلدة الضهيرة قضاء صور جنوب البلاد بعدما أطلق الاحتلال الإسرائيلي النار تجاهه . وفق "لبنان 24".

وحلق الطيران الحربي الإسرائيلي، في أجواء مدينة صور وبلدات القضاء، جنوب لبنان، كما وشنت طائرات حربية إسرائيلية، سلسلة غارات جوية عنيفة ومتتالية طالت عدداً من المناطق الجنوبية، في تصعيد جديد على الجبهة اللبنانية – الإسرائيلية.

واستهدفت الغارات مرتفعات الريحان، وسجد، والجرمق، والمحمودية، ودير الزهراني، والجبور ووادي برعز، والمنطقة بين الزرارية وانصار، والمنطقة الواقعة بين ميدون والسريرة.

وتصاعدت أعمدة الدخان من المواقع المستهدفة وسط تحليق مكثف للطيران الإسرائيلي، فيما لم يُعرف بعد حجم الأضرار أو ما إذا وقعت إصابات، وسط حال من الترقب في القرى المجاورة.

يُذكر أن الطيران الحربي الإسرائيلي عمد مرارًا خلال الأيام الماضية إلى اختراق جدار الصوت فوق مناطق لبنانية كرسالة "استفزازية"، وغالبًا ما يتسبّب هذا النوع من الطلعات بأضرار مادية طفيفة وتصدّعات في المنازل الزجاجية، إضافة إلى الأثر النفسي على السكان، وخصوصًا الأطفال وكبار السن.

وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي اختراق وانتهاك اتفاقية وقف إطلاق النار في لبنان؛ والتي دخلت حيز التنفيذ يوم 27 نوفمبر 2024، ومنذ سريان الهدنة ارتكبت "إسرائيل" آلاف الخروقات، والتي خلّفت ما لا يقل عن 216 قتيلا و508 جرحى.