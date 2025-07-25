شكرا لقرائتكم خبر عن استشهاد طفل برصاص الاحتلال الإسرائيلى وآخر بالمجاعة وسوء التغذية والان مع تفاصيل الخبر

استشهد طفل اليوم الجمعة، متأثرا بجروح أصيب بها برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلى، خلال اقتحامها مخيم العين غرب نابلس يوم الأربعاء الماضى.

وأفادت مصادر طبية لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" باستشهاد الطفل محمد خالد حسن مبروك "14 عاما" متأثرا بإصابته الخطيرة في الفخذ خلال اقتحام الاحتلال مخيم العين غرب مدينة نابلس أول أمس الأربعاء.

وفي سياق متصل، أفادت مصادر طبية اليوم، بوفاة طفل بسبب المجاعة وسوء التغذية في قطاع غزة.

وأشارت المصادر في المستشفى المعمداني، إلى أن الطفل عبد القادر الفيومي توفي بسبب الجوع وسوء التغذية، ليرتفع عدد الوفيات بسبب المجاعة إلى 114.

يشار إلى أنه في كل لحظة تصل حالات سوء تغذية ومجاعة للمستشفيات في غزة، حيث يعاني 900 ألف طفل في غزة من الجوع، 70 ألفا منهم دخلوا مرحلة سوء التغذية.

يذكر أن وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، كانت قد حذرت من أن سوء التغذية بين الأطفال دون سن الخامسة قد تضاعف بين مارس ويونيو، نتيجة للحصار الإسرائيلي على قطاع غزة.

وأوضحت أن المراكز الصحية والنقاط الطبية التابعة للأونروا قد أجرت في هذه الفترة ما يقرب من 74 ألف فحص للأطفال للكشف عن سوء التغذية، وحددت ما يقرب من 5500 حالة من سوء التغذية الحاد الشامل وأكثر من 800 حالة من سوء التغذية الحاد الوخيم.