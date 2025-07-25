شكرا لقرائتكم خبر عن الحكومة المغربية تتوقع بلوغ نسبة النمو 4.5 % نهاية 2025 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توقعت نادية فتاح العلوى، وزيرة الاقتصاد والمالية المغربية ، تسجيل بلادها 4,5 % ، كنسبة نمو بنهاية السنة الجارية، مقابل نسبة 3,8 % خلال السنة الماضية، مع بلوغ معدل التضخّم 1,1 % ، موضحة أن هذه التوقعات "تبقى محاطة بمخاطر صعود محتمل في أسعار المنتجات الطاقية”، و”الصدمات الجيو- سياسية الخارجية ، والظروف المناخية التي ستطبع بداية الموسم الفلاحي المقبل”.

وأضافت نادية فتاح ، في اجتماع مشترك للجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب ولجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية بمجلس المستشارين ، مساء اليوم الخميس ، أن توقعات الحكومة المغربية سجلت انخفاض في الحساب الجاري لميزان المدفوعات بواقع 2,2 %، وانخفاض بواقع 3,5 % في عجز الميزانية، موازاة مع طرحها توقعات ببلوغ مديونية الخزينة 67 % بنهاية السنة الجارية، مقابل نسبة 67,7 % خلال السنة الماضية.

وأكدت وزيرة الاقتصاد والمالية المغربية أن تنفيذ قانون المالية لسنة 2025 يتم في سياق دولي “يتسم باستمرار حالة عدم اللايقين ، وفي ظل توالي وتنامي التوترات الجيو - سياسية وتباطؤ النمو الاقتصادي العالمي، فضلا عن انعكاسات التغيرات المناخية على الاقتصاد الوطني المغربي.