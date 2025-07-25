شكرا لقرائتكم خبر عن "المطارات المغربية": بروتوكول لزيادة الطاقة الاستيعابية إلى 80 مليون مسافر في 2030 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد وزير النقل المغربي عبدالصمد قيوح، أن مكتب المطارات المغربية يعتزم من خلال بروتوكول الاتفاق الموقع بين المكتب والحكومة المغربية، اليوم /الخميس/، بالرباط، زيادة الطاقة الاستيعابية للمطارات من 34 مليون مسافر حاليا إلى 80 مليون مسافر في عام 2030.

وأضاف قيوح- في تصريحات عقب مراسم توقيع بروتوكول الاتفاق، التي ترأسها رئيس الحكومة المغربية عزيز أخنوش- أن هذا الاتفاق يأتي في إطار رؤية للعاهل المغربي "مطارات 2030"، ينص على بناء وتوسيع العديد من المطارات بفضل حزمة تمويل جديدة ومقاربة متجددة.

وأوضح قيوح أن الأمر يشمل، أيضا، بناء مطار دولي جديد بمدينة الدار البيضاء "العاصمة الاقتصادية" يتوافق مع المعايير الدولية، بالإضافة إلى توسيع سبعة مطارات أخرى تقع في المدن التي ستستضيف مباريات كأس العالم.

وأشار إلى أن بروتوكول الاتفاق هذا يهدف، كذلك، إلى الاستجابة للإقبال السياحي الكبير في عام 2030 وما بعده.

يذكر أن بروتوكول الاتفاق الموقع بين الحكومة المغربية ومكتب المطارات يمتد من سنة 2025 إلى 2030، بقيمة استثمارية إجمالية تبلغ 38 مليار درهم.