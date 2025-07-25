شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش الإسرائيلي يعلن اعتراض طائرة مسيرة أطلقت من اليمن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الجيش الإسرائيلي، اعتراض طائرة مسيّرة تم إطلاقها من الأراضي اليمنية، مؤكدًا أن الطائرة تم التعامل معها بنجاح قبل أن تشكل أي تهديد.

وأوضح الجيش- في بيان، مقتضب أذاعته قناة "أي 24" الإسرائيلية- أن صفارات الإنذار لم تُفعّل خلال الحادث، نظرًا لعدم وجود خطر مباشر على المناطق المدنية، مشيرًا إلى أن الدفاعات الجوية تعاملت مع التهديد في الوقت المناسب.