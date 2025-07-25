شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية تشيد بالقرار التاريخى من فرنسا بشأن الاعتراف بدولة فلسطين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رحبت السعودية بإعلان الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون عزمه الاعتراف بدولة فلسطين، مؤكدة "نجدد دعوتنا للدول التي لم تعترف بعد بفلسطين لاتخاذ مثل هذه الخطوة".

وأكد وزير العدل الإسرائيلى أن اعتراف الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون بالدولة الفلسطينية بقعة سوداء فى تاريخ فرنسا، مشيرا إلى "إنه حان الوقت لفرض سيادتنا على الضفة الغربية للرد على ماكرون".

وأعلن الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون، الخميس، ان بلاده ستعترف بدولة فلسطين فى الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك فى سبتمبر المقبل.

وقال ماكرون في منشور على منصة "إكس" "وفاءً منها بالتزامها التاريخي بتحقيق سلام عادل ودائم في الشرق الأوسط، قررتُ أن تعترف فرنسا بدولة فلسطين، وسأعلن ذلك رسميًا فى الجمعية العامة للأمم المتحدة فى سبتمبر المقبل.

من جهته، أعلن رئيس الوزراء البريطانى كير ستارمر، الخميس، عن محادثات طارئة بين باريس ولندن وبرلين، الجمعة، لمناقشة الوضع في قطاع غزة حيث "المعاناة والمجاعة... لا يمكن وصفهما ولا الدفاع عنهما"، وفق قوله.

ودعا ستارمر إسرائيل إلى السماح فوراً بدخول المساعدات إلى القطاع الفلسطيني، وقال، في بيان نقلته وكالة الصحافة الفرنسية: "سأجري اتصالاً طارئاً غداً مع شركاء المجموعة الثلاثية الأوروبية (فرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة)، سنناقش خلاله ما يمكننا القيام به بشكل عاجل لوقف عمليات القتل وتزويد الناس بالطعام الذي يحتاجون إليه بشدة"، مضيفاً أن وقف إطلاق النار في المستقبل فى غزة "سيضعنا على طريق الاعتراف بدولة فلسطينية".

وأكد ستارمر أن "الدولة حقّ غير قابل للتصرف للشعب الفلسطينى"، وقال إن وقف إطلاق النار "سيضعنا على الطريق نحو التوصل إلى حل قائم على دولتين يضمن السلام والأمن للفلسطينيين والإسرائيليين".

وحوّلت الحرب المستمرة منذ 21 شهراً في غزة، حيث بلغت نسبة المباني المدمّرة أو المتضرّرة 70%، القطاع إلى كتلة ركام زنتها ملايين الأطنان وأغرقته فى الظلام.