مجلس النواب الليبى يطالب بوقف الحرب فورا على قطاع غزة

القاهرة - سامية سيد - أكد مجلس النواب الليبى انه يتابع ببالغ القلق والأسى ما يتعرض له الشعب الفلسطيني في قطاع غزة من كارثة إنسانية حادة بلغت حد المجاعة الجماعية نتيجة الحصار الجائر والعدوان المستمر في مخالفة صريحة لكافة الأعراف والمواثيق الدولية والإنسانية.

وأوضح البرلمان الليبى فى بيان له أن ما يجرى فى القطاع من منعٍ ممنهج لدخول الغذاء والدواء والمساعدات الإنسانية وحرمانٍ متعمدٍ لملايين المدنيين من أبسط حقوقهم في الحياة يُعدّ جريمة ضد الإنسانية تستوجب من المجتمع الدولي موقفًا حازمًا وعاجلًا بعيدًا عن المعايير المزدوجة والصمت المخزي، معربا عن تضامنه الكامل مع أهل غزة.

ودعا البرلمان الليبي المجتمع الدولي بكافة هيئاته وعلى رأسها مجلس الأمن والأمم المتحدة إلى وقف الحرب فوراً واتخاذ إجراءات ملزمة لرفع الحصار الظالم المفروض على القطاع والسماح بدخول المساعدات الإنسانية دون قيد أو شرط، دعوة البرلمانات العربية والإسلامية والدولية إلى اتخاذ مواقف أكثر جرأة ووضوحًا تليق بحجم الكارثة التى يتعرض لها شعبٌ أعزل.

ودعا البرلمان الليبي كل أحرار العالم إلى التحرك العاجل لإغاثة المنكوبين وكشف جرائم الاحتلال وفضح الصمت الدولي المريب، مشددا ان استمرار الحصار والمجاعة في غزة لن يكتب لهما الصمت الأبدي وسيبقى صوت الإنسانية والحق أعلى من آلة التجويع والقتل وعلى العالم أن يختار الوقوف إما في صف الإنسانية أو في صف التواطؤ مع الجريمة.