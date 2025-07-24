- 1/4
شكرا لقرائتكم خبر عن سوريا.. ارتفاع ضحايا انفجار مستودع أسلحة إلى 12 قتيلًا و120 مصابا والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - ارتفعت حصيلة ضحايا سلسلة الانفجارات التي وقعت اليوم الخميس داخل مستودع أسلحة في محافظة إدلب شمال غرب سوريا إلى 12 قتيلًا ونحو 120 مصابًا، بحسب ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان.
وأوضح المرصد أن الانفجارات العنيفة دمرت مستودعًا, قرب بلدة معرة مصرين، وأسفرت عن مقتل عدد من المدنيين، بينهم امرأة وطفل، إضافة إلى اثنين مجهولي الهوية.
