الارشيف / اخبار الخليج

سوريا.. ارتفاع ضحايا انفجار مستودع أسلحة إلى 12 قتيلًا و120 مصابا

0 نشر
واس - دمشق 0 تبليغ

  • سوريا.. ارتفاع ضحايا انفجار مستودع أسلحة إلى 12 قتيلًا و120 مصابا 1/4
  • سوريا.. ارتفاع ضحايا انفجار مستودع أسلحة إلى 12 قتيلًا و120 مصابا 2/4
  • سوريا.. ارتفاع ضحايا انفجار مستودع أسلحة إلى 12 قتيلًا و120 مصابا 3/4
  • سوريا.. ارتفاع ضحايا انفجار مستودع أسلحة إلى 12 قتيلًا و120 مصابا 4/4

شكرا لقرائتكم خبر عن سوريا.. ارتفاع ضحايا انفجار مستودع أسلحة إلى 12 قتيلًا و120 مصابا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ارتفعت حصيلة ضحايا سلسلة الانفجارات التي وقعت اليوم الخميس داخل مستودع أسلحة في محافظة إدلب شمال غرب سوريا إلى 12 قتيلًا ونحو 120 مصابًا، بحسب ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان.
وأوضح المرصد أن الانفجارات العنيفة دمرت مستودعًا, قرب بلدة معرة مصرين، وأسفرت عن مقتل عدد من المدنيين، بينهم امرأة وطفل، إضافة إلى اثنين مجهولي الهوية.

أخبار متعلقة

 

الرئيس الفلسطيني: العدوان على غزة والضفة جريمة حرب تستوجب الردع
غزة.. استشهاد 46 برصاص الاحتلال وارتفاع وفيات المجاعة إلى 114
انفجار مستودع أسلحة في سوريا - أرشيفية

انفجار مستودع أسلحة

في المقابل، أفادت وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا"، نقلًا عن وزارة الصحة، أن الحصيلة الأولية تشير إلى مقتل أربعة أشخاص وإصابة 116 آخرين، فيما لا تزال أسباب الانفجار مجهولة حتى الآن.
الكلمات الدلائليه
أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

Advertisements

قد تقرأ أيضا