جوزيف عون: نبذل قصارى جهدنا لكى نحمى لبنان من ارتدادات ما يجرى حولنا

القاهرة - سامية سيد - قال الرئيس اللبناني، جوزيف عون، إن "التحديات كبيرة حولنا، ولكن لا يمكننا أن نواجهها إلا بوحدتنا"، لافتا إلى أنه يبذل قصارى جهده لكى يحمى لبنان من ارتدادات ما يجرى حوله.



وأكد عون ، خلال لقائه اليوم الخميس، فى قصر بعبدا، مع أعضاء وفد من الرابطة المارونية برئاسة المهندس مارون الحلو، أن "الإصلاحات تسير وإن كان البعض يعتبرها بطيئة، لكن كل أجهزة الدولة تنسق مع بعضها البعض ولدينا الكثير لكى نقوم به، لأن محاربة الفساد أساسية والملفات ستفتح مهما كانت طائفة المرتكبين".



وأضاف عون أن مشكلة لبنان التى أوصلتنا إلى ما نحن عليه هى الفساد الذى بات ثقافة، من دون محاسبة"، لافتا إلى أن من يغطى الفاسد هو شريك فى الفساد.

وأشار إلى أن هناك عدد من ملفات استعادة الجنسية اللبنانية قيد الدرس، وسيتم العمل مع وزارة الداخلية على السير فيها وتوقيعها.



كما استقبل عون، راعى أبرشية أستراليا ونيوزيلندا وأوقيانيا المارونية المطران أنطوان طربيه، مع وفد من الجالية اللبنانية فى أستراليا، بحضور السفير الأسترالى أندرو بارنز.



وأكد عون، خلال اللقاء، أن اللبنانيين فى أستراليا وغيرها من دول العالم هم رافعة لبنان، ولولا حبهم له، لما استطاع وطنهم الأم اجتياز الأزمة الصعبة التى مر بها، مشددا على أنه لا يفرق بين لبنانى مقيم وآخر مغترب، لأنهم جميعا أبناء هذا الوطن ولهم نفس الحقوق وعليهم نفس الواجبات.



وأشار عون إلى السير فى الإصلاحات الاقتصادية حتى النهاية، موضحا أنه بحلول الشهر الجارى سيتم إقرار قانون هيكلة المصارف، على أن يتبعه قانون الفجوة المالية.



وقال: "كما أن مسيرة مكافحة الفساد تسير بخطى ثابتة، وما حصل أمس فى مجلس النواب من رفع للحصانة عن أحد النواب بتهم الفساد، هو علامة فارقة"، مشددا على أن الفساد لا يعرف طائفة أو مذهبا، ومشكلة لبنان الأساسية هى الفساد المستشرى دون محاسبة.



والتقى عون مع وفد من مجلس رجال الأعمال اللبنانى ــــ الكويتى فى غرفة التجارة والصناعة برئاسة أسعد صقال.



وقال عون إن الأشقاء العرب جاهزون وهناك وفود كثيرة تتشكل للاستثمار ونحن من جهتنا، علينا القيام بخطوات أساسية بدأنا بها، من تعيين حاكم للمصرف المركزى إلى التفاوض مع البنك الدولى إلى إتخاذ الإجراءات لكى نعيد بناء الثقة بين الشعب اللبنانى ودولته من جهة، وبين لبنان والعالم الخارجى من جهة ثانية، وأنتم لكم فضل كبير على لبنان، لأن رجال الأعمال والقطاع الخاص أتاحا له الثبات بوجه الأزمات".



وقال إننا نبذل قصارى جهدنا لكى نحمى لبنان من إرتدادات ما يجرى حولنا، والمسؤولون السياسيون على مستوى البلد كانوا على كثير من الوعى والمسؤولية الوطنية، وكذلك الأمر بالنسبة إلى المسؤولين الروحيين".



وأضاف، عون: "ليس لدى محاصصة، أنا أريد مصلحة لبنان، وملفات الفساد فتحت، والأمور تسير على الطريق الصحيح، وهذه الإجراءات توحى بإعادة الثقة وتشجع رجال الأعمال والاستثمارات للعودة إلى لبنان، ونحن نجهز الأرضية اللازمة لذلك وهناك مؤشرات إيجابية جدا من الخارج، علينا ملاقاتها بخطوات إيجابية".



وأشار رئيس الجمهورية إلى أن زيارته للكويت كانت أكثر من إيجابية، وسيكون هناك تعاون فى مجال الطاقة ومساعدة الجيش، كما تم تسهيل مجيء الكويتيين إلى لبنان.