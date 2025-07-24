شكرا لقرائتكم خبر عن هجوم مسلح على ناقلة بحرية قبالة سواحل اليمن قرب المخا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت شركة "أمبرى" البريطانية للأمن، اليوم الخميس، إن مسلحين على متن قارب صغير فتحوا النار على ناقلة بحرية قبالة سواحل المخا فى اليمن.

وأوضحت الشركة، حسبما نقلت قناة "سكاى نيوز عربية"، أنها تلقت تقارير عن وقوع حادثة على بعد 30 ميلاً بحرياً شمال غربى مدينة المخا، مشيرة إلى أن انفجارين على الأقل حدثا على مقربة شديدة من السفينة المستهدفة قبالة الميناء.