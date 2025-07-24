شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط خلية مؤيدة لتنظيم داعش الإرهابى خططت للقيام بأعمال ضد الجيش اللبنانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تمكن الجيش اللبنانى، من ضبط 3 مواطنين لتكوينهم خلية مؤيدة لتنظيم داعش الإرهابى وخططوا للقيام بأعمال أمنية ضد الجيش.

وقالت قيادة الجيش - مديرية التوجيه ، فى بيان صحفي، مساء اليوم الخميس ، إنه ضمن إطار الرصد والملاحقة الأمنية للتنظيمات الإرهابية، نفّذت مديرية المخابرات سلسلة عمليات أمنية، أسفرت عن ضبط 3 مواطنين شكلوا خلية تؤيد تنظيم داعش الإرهابى ، وتبيّن خلال التحقيقات الأولية أن الخلية تخطط للقيام بأعمال أمنية ضد الجيش بتوجيهات من قياديين فى التنظيم خارج البلاد، وتجرى المتابعة لتوقيف بقية أفراد الخلية.

وأوضحت القيادة أنه تم التحقيق مع المضبوطين بإشراف القضاء المختص.