الارشيف / اخبار الخليج

غزة.. استشهاد 46 برصاص الاحتلال وارتفاع وفيات المجاعة إلى 114

0 نشر
واس - غزة 0 تبليغ

  • غزة.. استشهاد 46 برصاص الاحتلال وارتفاع وفيات المجاعة إلى 114 1/5
  • غزة.. استشهاد 46 برصاص الاحتلال وارتفاع وفيات المجاعة إلى 114 2/5
  • غزة.. استشهاد 46 برصاص الاحتلال وارتفاع وفيات المجاعة إلى 114 3/5
  • غزة.. استشهاد 46 برصاص الاحتلال وارتفاع وفيات المجاعة إلى 114 4/5
  • غزة.. استشهاد 46 برصاص الاحتلال وارتفاع وفيات المجاعة إلى 114 5/5

شكرا لقرائتكم خبر عن غزة.. استشهاد 46 برصاص الاحتلال وارتفاع وفيات المجاعة إلى 114 والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - استشهد (46) فلسطينيًا بينهم (9) من منتظري المساعدات، فيما أصيب العشرات بجروح مختلفة، في قصف الاحتلال الإسرائيلي اليوم، على مناطق متفرقة في قطاع غزة، ترافق ذلك مع عمليات نسف وتدمير واسعة لمنازل وممتلكات الفلسطينيين في مدينة خان يونس، والأحياء الشرقية من مدينة غزة.
في السياق، أفادت مصادر طبية فلسطينية، بارتفاع عدد وفيات المجاعة وسوء التغذية في القطاع، إلى (114) حالة وفاة، بينهم أطفال، محذرة من استمرار إغلاق المعابر ومنع دخول المساعدات الإنسانية.

أخبار متعلقة

 

التعاون الإسلامي تشيد بالموقف الدولي المتنامي الرافض للعدوان على غزة
مصرع 6 أشخاص وإصابة 160 في انفجار مستودع ذخيرة بإدلب
طائرات الاحتلال تقصف منازل الفلسطينيين في مخيم النصيرات بقطاع غزة - وفا
قصف الاحتلال المستمر على قطاع غزة - أرشيفية
الكلمات الدلائليه
أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

Advertisements

قد تقرأ أيضا