شكرا لقرائتكم خبر عن غزة.. استشهاد 46 برصاص الاحتلال وارتفاع وفيات المجاعة إلى 114 والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - استشهد (46) فلسطينيًا بينهم (9) من منتظري المساعدات، فيما أصيب العشرات بجروح مختلفة، في قصف الاحتلال الإسرائيلي اليوم، على مناطق متفرقة في قطاع غزة، ترافق ذلك مع عمليات نسف وتدمير واسعة لمنازل وممتلكات الفلسطينيين في مدينة خان يونس، والأحياء الشرقية من مدينة غزة.في السياق، أفادت مصادر طبية فلسطينية، بارتفاع عدد وفيات المجاعة وسوء التغذية في القطاع، إلى (114) حالة وفاة، بينهم أطفال، محذرة من استمرار إغلاق المعابر ومنع دخول المساعدات الإنسانية.