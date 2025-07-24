شكرا لقرائتكم خبر عن التعاون الإسلامي تشيد بالموقف الدولي المتنامي الرافض للعدوان على غزة والان نبدء بالتفاصيل

فرنسا توجه الاتهام لإسرائيل

الدمام - شريف احمد - رحبت منظمة التعاون الإسلامي بالبيان المشترك الصادر عن وزراء خارجية 28 دولة، الذي دعا إلى الوقف الفوري والدائم وغير المشروط لإطلاق النار في قطاع غزة، وتيسير إدخال المساعدات الإنسانية، وتهيئة المسار السياسي المؤدي إلى تحقيق حل الدولتين.وأكد الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي حسين إبراهيم طه، أن البيان يعكس الموقف المتنامي للمجتمع الدولي الرافض للعدوان الإسرائيلي والانتهاكات الجسيمة، وفي مقدمتها التهجير القسري، باعتبارها خرقًا واضحًا لأحكام القانون الدولي الإنساني.وجدد دعوته إلى المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية، والضغط على قوة الاحتلال لوقف العمليات العسكرية ضد المدنيين في قطاع غزة، وضمان التدفق الآمن للمساعدات الإنسانية، وتفعيل قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، دعمًا لحقوق الشعب الفلسطيني في نيل حريته واستقلاله، وتجسيد سيادة دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها مدينة القدس.

اتهمت فرنسا إسرائيل بشكل مباشر بالتسبب في المجاعة التي يواجهها سكان غزة.



وأكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية أن خطر المجاعة الذي يواجهه المدنيون في غزة بعد أكثر من 21 شهرًا من الحرب، هو نتيجة للحصار الذي تفرضه إسرائيل على القطاع.

وقال في بيان إن إعلان إسرائيل توسيع عملياتها البرية يسرع من تدهور الوضع الإنساني الذي يتسم بسوء التغذية وخطر المجاعة، وهذا الوضع هو نتيجة الحصار الذي تفرضه إسرائيل".