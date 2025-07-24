شكرا لقرائتكم خبر عن نتنياهو يعترف: إصابة عدد من الجنود الإسرائيليين بسلاح مضاد للدروع فى غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن عددا من جنود الجيش الإسرائيلي أُصيبوا في قطاع غزة جرّاء استهدافهم بسلاح مضاد للدروع، دون أن يحدد عدد الإصابات أو ظروفها، بحسب إعلام عبرى.

وقال نتنياهو إن حكومته "عازمة على تحقيق جميع أهداف الحرب في قطاع غزة"، مشددا على أن استعادة جميع الرهائن المحتجزين لدى حركة (حماس) تمثل "أولوية قصوى" بالنسبة لإسرائيل.

كما وصف نتنياهو الحملة التي شنتها إسرائيل مؤخرا ضد إيران بأنها "الأكثر نجاحا في تاريخ إسرائيل"، دون تقديم تفاصيل إضافية عن طبيعة هذه الحملة أو توقيتها.

وتأتي تصريحات نتنياهو في ظل استمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة منذ أكثر من 9 أشهر، وسط انتقادات داخلية ودولية متزايدة لأداء حكومته في إدارة الحرب وتداعياتها على الجبهات المختلفة.