شكرا لقرائتكم خبر عن مصرع 6 أشخاص وإصابة 160 في انفجار مستودع ذخيرة بإدلب والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - لقي 6 أشخاص مصرعهم، وأصيب (160) آخرين اليوم، في انفجار مستودع للذخيرة في محافظة إدلب شمال غربي سوريا.وذكرت وزارة الصحة السورية في بيان لها، أن حصيلة ضحايا الانفجار الذي وقع في بلدة معرة مصرين بريف إدلب الشمالي غير نهائية.وأفاد مصدر طبي في مشفى معرة مصرين أن 8 قتلى وصلوا إلى المشفى وأكثر من 90 مصابًا، إضافة إلى توزيع المصابين على المشافي في مدينة إدلب.