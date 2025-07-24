شكرا لقرائتكم خبر عن لبنان.. مقتل شخص فى غارة إسرائيلية على بلدة عيتا الشعب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة اللبنانية، عصر اليوم/الخميس/، مقتل شخص فى الغارة الجوية التى نفذتها طائرة مسيرة إسرائيلية، واستهدفت سيارة من نوع "بيك آب" فى بلدة عيتا الشعب – قضاء بنت جبيل، فى محافظة النبطية جنوب لبنان.



وسُمع دوى انفجار قوى فى المنطقة بالتزامن مع تحليق مكثف للطيران المسير، فى الوقت الذى لم تُعرف فيه إذا كانت هناك ضحايا نتيجة الحادث أم لا.

وفى سياق متصل، أطلقت مدفعية الجيش الإسرائيلى عدة قذائف ضوئية فى أجواء بساتين الوزانى عند أطراف بلدة الخيام، ما أدى إلى اندلاع حرائق فى المنطقة الحرجية.



وكانت مُسيرة إسرائيلية، قد شنت اليوم/الخميس/، غارة بصاروخين موجهين على منطقة حرجية فى أطراف بلدة بيت ليف فى قضاء بنت جبيل جنوب لبنان؛ مما أدى إلى إشتعال حريق كبير فى المنطقة.



وأطلقت المسيرة، الصاروخ الثانى بعد نصف ساعة تقريبا من الاستهداف الأول؛ لمنع فرق الإطفاء من السيطرة على النيران.



وكانت قوة إسرائيلية، قد توغلت فجر، اليوم/الخميس/، داخل الأراضى اللبنانية فى بلدة حولا جنوب لبنان، واخترقت الحدود بمسافة تقدر بنحو 800 متر وخلال العملية، نفّذت تفجيراً أدى إلى تدمير غرفة تستعمل للمواشى قبالة موقع العباد.. كما حلقت مسيرتان إسرائيليتان فى أجواء النبطية، وزبـدين، وكفرجوز والجوار.



يُذكر أن الطيران الحربى الإسرائيلى عمد مرارًا خلال الأيام الماضية إلى اختراق جدار الصوت فوق مناطق لبنانية كرسالة "استفزازية"، وغالبًا ما يتسبّب هذا النوع من الطلعات بأضرار مادية طفيفة وتصدّعات فى المنازل الزجاجية، إضافة إلى الأثر النفسى على السكان، وخصوصًا الأطفال وكبار السن.



وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلى اختراق وانتهاك اتفاقية وقف إطلاق النار فى لبنان؛ والتى دخلت حيز التنفيذ يوم 27 نوفمبر 2024، ومنذ سريان الهدنة ارتكبت "إسرائيل" آلاف الخروقات، والتى خلّفت ما لا يقل عن 216 قتيلا و508 جرحى.