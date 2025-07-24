شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل 4 وإصابة أكثر من 100 شخص بانفجار "مجهول المصدر" في سوريا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قتل 4 أشخاص على الأقل وأصيب أكثر من مئة آخرين بانفجار مجهول المصدر في بلدة بشمال غرب سوريا، وفق ما أفادت وزارة الصحة السورية.ونقلت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) عن الوزارة قولها إن "4 أشخاص ارتقوا وأصيب 116 آخرون في حصيلة غير نهائية للانفجار الذي وقع في بلدة معرة مصرين بريف إدلب الشمالي".وأظهرت صور لوكالة فرانس برس دخانا أبيض يتصاعد بكثافة فوق البلدة التي كان عدد من أطفالها من بين المصابين.