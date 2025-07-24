شكرا لقرائتكم خبر عن على خطى "شنغن" الأوروبية.. تأشيرة موحدة لدول الخليج قريباً والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كشفت الشبكة الأوروبية للأخبار "يورو نيوز" عن إطلاق تأشيرة سياحية جديدة قريبا من شأنها تسهيل السفر بين دول الخليج، على غرار" تأشيرة شنجن" التي تتيح لحاملها السفر والإقامة في منطقة شنجن، وهي مجموعة من 27 دولة أوروبية.



وذكرت الشبكة إن الموافقة على تأشيرة الرحلات الكبرى لدول مجلس التعاون الخليجي - المعروفة أيضا باسم التأشيرة السياحية الموحدة، أو تأشيرة دول مجلس التعاون الخليجي الموحدة – تمت في عام 2023.

وهذا يعني القدرة على زيارة البحرين والكويت وعمان وقطر والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة بتصريح واحد فقط، بهدف تبسيط السفر في المنطقة وتسهيل استكشاف بلدان متعددة في رحلة واحدة.

إليك كل ما نعرفه عن موعد إطلاق التأشيرة السياحية الموحدة، وكيفية التقديم.



ما هي التأشيرة السياحية الموحدة لدول الخليج؟

ستكون التأشيرة السياحية الموحدة تصريحا واحدا يتيح الدخول إلى جميع الدول الست الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي.



في الوقت الحالي، يتعين على المسافرين التقدم بطلب للحصول على تأشيرات منفصلة لكل بلد، وبموجب النظام الجديد، سيتمكن مواطنو الدول غير الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي من اختيار التقدم بطلب للحصول على تأشيرة من دولة واحدة أو من عدة دول، وسيتم الوصول إلى التأشيرة الموحدة عبر بوابة واحدة، ما يعني أيضا تخفيف العبء الإداري على الزوار.



للتأهل، يجب أن يكون غرض زيارتك السياحة، أو إقامة قصيرة، أو زيارة العائلة والأصدقاء، إذ لا تسمح هذه التأشيرة بالعمل أو الإقامة طويلة الأمد، ولم يؤكد مجلس التعاون الخليجي حتى الآن مدة صلاحية التأشيرة، لكن من المتوقع أن تتراوح بين 30 إلى 90 يومًا.



ولم يُعلن عن الرسوم بعد، لكن السلطات تقول إن خيار الدول المتعددة الجديد سيكون بديلا فعالا من حيث التكلفة للتأشيرات الست المنفصلة الحالية لأولئك الذين يرغبون في زيارة جميع الدول الأعضاء. ومن المتوقع إطلاق التأشيرة السياحية الموحدة بحلول أواخر عام 2025 أو أوائل عام 2026.



الحصول على التأشيرة

لم يتم إطلاق النظام بعد، ولكن بمجرد إطلاقه، فسوف تكون عملية عبر الإنترنت بالكامل من خلال بوابة مخصصة.

وسيتعين على المسافرين تقديم معلومات شخصية وتفاصيل رحلتهم، بما في ذلك غرض زيارتهم وتواريخ السفر ومسار الرحلة المقصود مثل تفاصيل النقل بين البلدان، وسيطلب منهم بعد ذلك اختيار تأشيرة لدولة واحدة أو لدول خليجية متعددة.



سيحتاج المتقدمون إلى تحميل مستندات مختلفة، والتي من المرجح أن تشمل نسخة من جواز سفر ساري المفعول، وصورة شخصية بحجم صورة جواز السفر، وإثبات الإقامة، وتأمين السفر، وإثبات وجود أموال كافية لتغطية الرحلة، وتذكرة سفر مؤكدة للعودة أو الذهاب إلى وجهة غير تابعة لدول مجلس التعاون الخليجي.

وبمجرد الموافقة، سيتم إصدار التأشيرة عبر البريد الإلكتروني - ولكن من المتوقع أيضا أن يحمل المسافرون نسخة مطبوعة معهم طوال رحلتهم.