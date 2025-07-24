شكرا لقرائتكم خبر عن جوزيف عون: لبنان على مفترق طرق ووحدتنا أساسية لمواجهة كافة التحديات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الرئيس اللبنانى، جوزيف عون، : "إننا على مفترق طرق مفصلى وقد يكون مصيريا وأن وحدتنا وتعاوننا وتضامننا أساسيون كى نواجه كافة التحديات".

وأضاف، عون، خلال لقائه، في قصر بعبدا، اليوم الخميس، مفتي لبنان عبداللطيف دربان، ومفتي المناطق، أن: "⁠الخطأ المميت الذي ارتكبه اللبنانيون في السابق هو الاستقواء بالخارج ضد الآخر في الداخل وشهدنا تبعات هذا الأمر، أنا أريد أن استقوى بشريكي وأخي في الداخل ضد الخارج كائنا من كان ⁠نحن باقون لأننا محصنون بوحدتنا وما من أحد سيأخذنا إلى مكان آخر، ولكل جماعة لبنانية قيمة مضافة تعطيها للبنان".

وتابع،:"⁠السنة في لبنان يعطون هذا البلد قيمتين كبيرتين: الاعتدال في الداخل، وتأكيد وضمانة انتماء لبنان إلى محيطه العربي، ⁠لا أحد باستطاعته أن يلغي أحداً في لبنان وما من أحد له فضل أكثر من أحد فيه، وجميعنا بوحدتنا لنا فضل على لبنان " .

وقال، إن: "المفتي دريان هو مفتي الجمهورية اللبنانية وليس مفتي السنة فقط والتنسيق مع سماحته قائم على أساس الحفاظ على لبنان ".

وطمأن عون اللبنانيين.. قائلا إن:" لبنان بخير ولا عودة إلى لغة الحرب وسقفنا جميعا هو لبنان، ⁠فتحنا ملف الفساد وأنا سائر به حتى النهاية لأن مشكلتنا الأساسية في لبنان هي الفساد وعدم المساءلة ، والفساد لا يعرف لوناً ولا طائفة ولا مذهب".

وفى وقت سابق، أكد الرئيس اللبناني جوزيف عون، أن بلاده تواجه تحديات كبيرة، وأن جميع اللبنانيين عليهم التضامن والتوحد من أجل مواجهتها، لافتا إلى أن مسيرة الإصلاحات انطلقت وأمامنا الكثير لنقوم به، مؤكدا أن إصلاح الإدارات إجراء أساسي لأن الإدارة السيئة توازي الفساد".

جاء هذا خلال لقائه، في قصر بعبدا، اليوم الخميس، مع وفد الرابطة المارونية.

ومن جانبه .. قال رئيس الرابطة المارونية مارون حلو : "مواقف الرئيس أطلقت آمالاً كبيرة في نفوس اللبنانيين وفتحت نافذة رجاء بإمكانية الخروج من دوامة الأزمات المتراكمة التي توالت على مدى خمسة عقود ، والرابطة المارونية ستكون إلى جانبكم وتدعم خطاكم والخيارات السياسية والإدارية والاجتماعية التي وضعتم خطوطها في خطاب القسم الذي أعاد الحيوية إلى الحياة العامة في لبنان".