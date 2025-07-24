شكرا لقرائتكم خبر عن سقوط 13 شهيدا فى قصف الاحتلال الإسرائيلى لوسط وجنوب قطاع غزة والان مع تفاصيل الخبر

استشهد 13 فلسطينيا وأصيب آخرون بجروح، فجر اليوم الخميس، فى قصف الاحتلال الإسرائيلى لوسط وجنوب قطاع غزة.

وأفادت مصادر طبية، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" باستشهاد ثلاثة فلسطينين بينهم طفل ورضيعة جراء قصف الاحتلال منزلا فى منطقة النادى الأهلى بالنصيرات، كما استشهد فلسطينى إثر قصف منزل فى مخيم البريج وسط القطاع.

وأضافت المصادر، أن طائرات الاحتلال شنت غارة على خيمة تؤوي نازحين بحي الرمال في مدينة غزة، ما أدى إلى استشهاد 3 فلسطينين وإصابة آخرين بجروح.

وفي مدينة دير البلح، استشهد 3 فلسطينين وأصيب آخرون بجروح في قصف مدفعي للاحتلال على مجموعة من المواطنين قرب أبراج القسطل شرق المدينة، كما استشهدت فلسطينية وأصيب آخرون إثر قصف من طائرة مروحية على منزل لعائلة الغول في بلوك 3 في مخيم البريج وسط قطاع غزة .

أما في مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة، استشهد فلسطينيان وأصيب آخرون في قصف الاحتلال خيام النازحين بمواصي خان يونس.

يشار إلى أن 54 فلسطينيا بينهم أطفال استشهدوا يوم أمس الأربعاء، بنيران وغارات الاحتلال على عدة مناطق في قطاع غزة.

وتشن إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، منذ السابع من أكتوبر 2023، حرب إبادة جماعية بغزة تشمل القتل والتجويع والتدمير والتهجير القسري، متجاهلة النداءات الدولية كافة وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.

وخلفت تلك الإبادة حتى الان، أكثر من 202 ألف شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 9 آلاف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين، ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين.