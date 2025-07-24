شكرا لقرائتكم خبر عن السودان يصدر نشرة تحذيرية مبكرة لاحتمال حدوث سيول مفاجئة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدرت وحدة الإنذار المبكر بوزارة الري والموارد المائية السودانية نشرة تحذير مبكر لاحتمال حدوث سيول مفاجئة بدرجة خطورة متوسطة في أجزاء من محلية كادوقلي بولاية جنوب كردفان.

ووجه التحذير بشكل خاص إلى المناطق الغربية وكادوقلي غرب، خلال الفترة من 22 يوليو وحتى 24 يوليو الجاري.

وأوضحت النشرة أن عدد المواقع المعرّضة للخطر يبلغ أربع مناطق، فيما يقدر عدد السكان المعرضين للخطر بحوالي 1249 شخصا.

وأوصت السلطات المحلية بتجنب التحرك في المناطق المنخفضة أو القريبة من مجاري السيول والاستعداد لإخلاء المواقع في حال تفاقم الوضع، مع حماية الثروة الحيوانية والممتلكات والأطفال وكبار السن، والتبليغ الفوري عن أي طارئ.