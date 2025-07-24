شكرا لقرائتكم خبر عن المغرب وجامبيا تؤكدان على العمل من أجل شراكة نموذجية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - جدد وزير الشؤون الخارجية المغربي ، ناصر بوريطة، ووزير الشؤون الخارجية الجامبي، سيرين مودو نجي، بالرباط، الإرادة المشتركة لبلديهما لجعل الشراكة المغربية الجامبية نموذجا للتعاون الإفريقي القائم على قيم التضامن والدعم المتبادل.

وأشاد الوزيران، خلال لقائهما، بروابط الأخوة والتضامن المتينة التي تجمع البلدين ، وبحثا مختلف سبل تعزيز العلاقات بين المغرب وجامبيا، مستعرضين التعاون بين البلدين في المجالات ذات الاهتمام المشترك، سواء على المستوى الثنائي أو الإقليمي أو الدولي.

وجدد بوريطة ونجي أيضا التأكيد على التزامهما ببحث سبل جديدة للتعاون في المجالات ذات الأولوية كالاستثمار، والصناعة، والتجارة، والصيد البحري، والطاقات المتجددة، والصحة، والماء، والتعليم، والبنيات التحتية، والموانئ.

وأعرب بوريطة عن استعداد المملكة المغربية للمساهمة في تنفيذ (المخطط الوطني للتنمية في جامبيا 2023-2027)، والرامي إلى توفير الخدمات الاجتماعية الأساسية والنهوض بالتنمية الاجتماعية والاقتصادية لجامبيا.

وتعد زيارة نجي للمغرب الأولى إلى الخارج منذ تعيينه في منصب وزير الشؤون الخارجية.

