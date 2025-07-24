شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الإعلام السورى: دمشق ستوقع مع السعودية 44 اتفاقية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن وزير الإعلام السوري حمزة المصطفى، الأربعاء، أن سوريا ستوقع مع السعودية 44 اتفاقية تقارب قيمتها 6 مليارات دولار.

وتحدث المصطفى في مؤتمر صحافي على هامش مؤتمر استثماري سعودي سوري تستضيفه دمشق وحضره وفد أعمال سعودي رفيع المستوى.

وأكد المصطفى خلال استقباله وفداً سعودياً رفيع المستوى برئاسة وزير الاستثمار السعودي خالد الفالح، أن سوريا تترقب استكمال عملية رفع العقوبات المفروضة عليها، بما يمهد الطريق أمام انطلاقة تنموية واقتصادية حقيقية.

وتابع: "نعلن بكل فخر واعتزاز عن إطلاق منتدى الاستثمار السوري – السعودي، الذي يُعد الأول من نوعه في سوريا الجديدة"، لافتاً إلى أن السوق السورية لطالما كانت سوقاً واعدة، مشيراً إلى أن الدولة السورية تتجه بخطى واثقة نحو جذب الاستثمارات الخارجية، لا بهدف الربح فقط، بل لتحقيق تنمية شاملة ومستدامة.

ولفت المصطفى إلى أن العمل جار على تحديث البنية التشريعية وتوفير بيئة قانونية محفزة للاستثمار، بما ينسجم مع رؤية سوريا الجديدة.

كما شدد على أهمية "الوقوف باحترام أمام الدور الذي تضطلع به السعودية، وما تقدمه من دعم ملموس تجاه سوريا"، مؤكداً أن إطلاق منتدى الاستثمار السوري – السعودي يأتي ثمرة لهذا التعاون البنّاء، وخطوة مفصلية نحو تعزيز الشراكة الاقتصادية بين البلدين.

وكشف المصطفى أن الاتفاقيات الاستثمارية التي يجري التحضير لها مع الجانب السعودي ستغطي قطاعات استراتيجية تشمل البنوك، والإنشاءات، والأمن السيبراني، والطاقة، والذكاء الصناعي، مشيراً إلى أن هذه الاستثمارات ستُوزّع على مختلف المحافظات السورية دون حصرها في منطقة واحدة، وفق ما نقلت وكالة الأنباء السورية "سانا".

ولفت إلى أن هذه الاتفاقيات من المتوقع أن توفر نحو 50 ألف فرصة عمل مباشرة للسوريين، لافتاً إلى أن منتدى الاستثمار السوري – السعودي سيشهد مشاركة واسعة من القطاعين الحكومي والخاص في كلا البلدين.

كما أشاد الوزير السوري بالدور الإقليمي والدولي الفاعل للمملكة العربية السعودية، مؤكداً على عمق العلاقات التاريخية التي تجمعها بسوريا، ومكانتها الخاصة في وجدان الشعب السوري.

واستقبلت دمشق الأربعاء وفداً سعودياً يترأسه وزير الاستثمار خالد الفالح، بمشاركة أكثر من 120 مستثمراً. حيث شهدت الزيارة توقيع عشرات الاتفاقيات بأكثر من 15 مليار ريال (حوالي 4 مليارات دولار)؛ "لتدشين عهد استثماري جديد بين المملكة وسوريا"، بحسب ما نقلته قناة "الإخبارية" الحكومية.

وقال وزير الاستثمار السعودي في تصريحات لـ"الشرق" خلال زيارته لدمشق، إن عشرات الشركات السعودية تنوي أن يكون لها دور في قطاعات مواد البناء والعقار وتقنية المعلومات والطاقة والصناعة التحويلية في سوريا". وأضاف: "نأمل أن يُبنى على هذه القطاعات وتكون سوريا دولة صناعية".

وأعلنت وزارة الاستثمار السعودية عن تنظيم "منتدى الاستثمار السوري-السعودي 2025" في العاصمة السورية دمشق، بمشاركة واسعة من ممثلي القطاعين العام والخاص من الجانبين، بهدف تعزيز العلاقات الاقتصادية واستكشاف فرص التعاون الاستثماري المشترك.