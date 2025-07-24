شكرا لقرائتكم خبر عن إعلام عبرى: إطلاق صاروخ من اليمن تجاه إسرائيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت وسائل إعلام عبرية، فجر اليوم الخميس، إن السلطات الإسرائيلية أعلنت عن عملية إطلاق صاروخ من اليمن باتجاه إسرائيل. وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية أن الصاروخ ربما سقط في الطريق ولن تطلق أي صافرات إنذار.

وأشار المصدر ذاته إلى عودة النشاط في مطار بن غوريون إلى طبيعته بعد توقف مؤقت لعمليات الإقلاع والهبوط إثر إطلاق الصاروخ من اليمن.

وفي وقت سابق، قالت "القناة 14" العبرية إن المؤسسة الأمنية الإسرائيلية تعمل على مدار الساعة على خطة هجومية كبيرة ضد الحوثيين ستضع حدا للحوادث الإرهابية وعمليات الإطلاق العديدة على إسرائيل.

وأفادت بأن ذلك جاء في أعقاب تصريح وزير الدفاع يسرائيل كاتس الليلة الماضية بأن غزة واليمن هما الساحتان الرئيسيتان المتبقيتان.

وصرح مسؤول أمني رفيع المستوى في هذا الشأن: "نحن نبني قدرات، وسنعرف كيفية تفعيلها حالما يتخذ المستوى السياسي قرارا بذلك". وأضاف: "ما أنجزناه في 12 دقيقة في إيران، سنعرف أيضا كيف نفعله في اليمن".

وأشار وزير الدفاع، مساء الثلاثاء الماضى خلال تقييم شامل للوضع على الساحة الإقليمية، إلى أن ثمة جبهتين مفتوحتين على الساحة هما قطاع غزة واليمن، وذلك على خلفية الهجوم على اليمن هذا الأسبوع، بالإضافة إلى إطلاق الحوثيين صواريخ باتجاه إسرائيل.

وأوضح كاتس ضرورة العمل لتحقيق نصر شامل في كلا القطاعين، في إطار سياسة هجومية حازمة، كما هو الحال في إيران ولبنان وسوريا.

وأشارت القناة العبرية في السياق إلى أن المعنى هنا هو أن اليمن التي كانت خلال العشرين شهرا الماضية ساحة ثانوية هاجمتها إسرائيل عدة مرات، تتحول الآن إلى ساحة مركزية إلى جانب غزة، وتحظى الآن بأولوية عملياتية على المستوى السياسي، وبالتالي داخل الجيش الإسرائيلي أيضا.