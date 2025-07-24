شكرا لقرائتكم خبر عن تركيا: تصويت الكنيست لصالح ضم الضفة الغربية استفزازي وغير مشروع والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - انتقدت تركيا تصويت الكنيست الإسرائيلي لصالح دعوة حكومة الاحتلال لضم الضفة الغربية، ووصفته بأنه "عمل غير شرعي واستفزازي يرمي إلى تقويض جهود السلام".

وأقر71 نائبًا إسرائيليًا الأربعاء نصًا يدعو الحكومة إلى ضم الضفة الغربية المحتلة، و"إلى حذف أي خطة لإقامة دولة فلسطينية من جدول الأعمال".

وأدانت وزارة الخارجية التركية هذا الإجراء بوصفه "عديم الجدوى ولا قيمة له وفقًا للقانون الدولي"، وأكدت أن الضفة الغربية هي "أرض فلسطينية خاضعة للاحتلال الإسرائيلي منذ عام 1967".

وشددت الوزارة على أن "الجهود التي تبذلها حكومة نتانياهو كي تبقى قائمة من خلال سياسات عدوانية وأعمال غير قانونية، تؤدي يوميًا إلى أزمات جديدة وتشكل تهديدًا خطيرًا على النظام الدولي والأمن الإقليمي".

ودعت أنقرة إلى اتخاذ تدابير "ملزمة ورادعة من دون تأخير" وإلى "احترام الالتزامات القانونية والأخلاقية للنظام الدولي".

دعوة مرفوضة ومُدانة

أكدت الرئاسة الفلسطينية أن دعوة "الكنيست" الإسرائيلي لفرض السيادة والضم على الأرض الفلسطينية المحتلة مرفوضة ومدانة.

كما أنها تخالف جميع قرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي الذي يؤكد أن الطريق الوحيد لتحقيق السلام والاستقرار هو عبر إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، وعدّ الاستيطان الإسرائيلي جميعه غير شرعي في الأرض الفلسطينية.



وقال المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة "إن مثل هذه الدعوات الخطيرة لضم أراض فلسطينية محتلة تشكّل تحديًا لإرادة المجتمع الدولي بتحقيق السلام العادل والشامل وفق حل الدولتين القائم على قرارات الشرعية الدولية لإقامة دولة فلسطينية مستقلة بعاصمتها القدس الشرقية على حدود عام 1967".