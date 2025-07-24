شكرا لقرائتكم خبر عن 53 شهيدا بنيران وغارات الجيش الإسرائيلي على قطاع غزة في 24 ساعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - لقي 53 فلسطينيا بينهم أطفال، مصرعهم بنيران وغارات الجيش الإسرائيلى المتواصلة على قطاع غزة الأربعاء.

واستشهد 5 فلسطينيين وأُصيب آخرون بينهم حالات خطيرة في قصف بالمدفعية الإسرائيلية استهدف منتظري شاحنات المساعدات شمال غرب بلدة بيت لاهيا شمال القطاع.

كما استشهد 8 في قصف استهدف تجمعا لمواطنين في شارع العشرين بمخيم النصيرات للاجئين وسط القطاع.

وجنوب القطاع، قتل شخص وأُصيب أكثر من 10 آخرين في قصف استهدف خيمة تؤوي نازحين في منطقة المواصي غرب مدينة خان يونس.

وقبل ذلك، لقي 44 فلسطينيا مصرعهم بنيران وغارات شنها الجيش على مناطق متفرقة في القطاع.

وفي شرق مدينة غزة، قتل 5 فلسطينيين وأصيب آخرون في غارتين استهدفتا حي التفاح والزيتون، فيما قتل شخص وأصيب آخر في قصف استهدف محيط مسجد بحيّ الدرج.

كما راح ضحية الاستهدافات الإسرائيلية، 7 فلسطينيين بينهم 5 أطفال وجنين خرج من بطن والدته كما أصيب آخرون في غارة على شقة سكنية في حي تل الهوا جنوب غرب مدينة غزة.

وفي مخيم الشاطئ، استشهدت طفلة وأصيب 11 آخرون معظمهم من الأطفال في قصف استهدف خيمة تؤوي نازحين في متنزه المخيم شمال غرب مدينة غزة.

وفي محافظة الشمال، أصيب مسعف بجروح خطيرة جراء استهداف مسيرة تابعة للجيش الإسرائيلي، مركبة إسعاف.

وفي وسط القطاع، تم انتشال جثامين 12 شخصا من جنوب مدينة دير البلح، بعد انسحاب الجيش من المنطقة وتراجع آلياته العسكرية إلى المناطق الشرقية.

واستشهد مواطنان، الأول متأثرا بإصابته بنيران مسيّرة تابعة للاحتلال في منطقة أم ظهير جنوب شرق دير البلح، والثاني في قصف تجمع للمواطنين في شارع العشرين بمخيم النصيرات.

كما استشهد 4 آخرون في استهداف لتجمعات المواطنين من منتظري المساعدات قرب مفترق الشهداء.

وفي بلدة الزوايدة، قتل مواطن في قصف من مسيرة إسرائيلية.

وفي جنوب القطاع، قتل فلسطينيان وأصيب آخرون بجروح جراء استهداف الجيش منتظري المساعدات شمال مدينة رفح، كما لقي 4 آخرون حتفهم في قصف استهدف تجمعين في بلدة بني سهيلا شرق مدينة خان يونس.

وخلفت الحرب على غزة، أكثر من 202 ألف قتيل وجريح معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 9 آلاف مفقود إضافة إلى مئات آلاف النازحين، ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين ناهيك عن الدمار الكبير في القطاع.