الكويت: إحباط محاولة تهريب نحو 4 ملايين حبة كبتاجون مخدرة تصل لـ12 مليون دينار

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة الداخلية الكويتية عن إحباط محاولة تهريب كمية ضخمة من مادة الكبتاجون المخدرة تقدر بحوالي 4 ملايين حبة وتصل قيمتها إلى نحو 12 مليون دينار كويتي كانت مخبأة بطريقة مبتكرة داخل أنابيب مخصصة لمعالجة المياه.



وذكرت الوزارة، في بيان الأربعاء، أن التحريات أشارت إلى أن خط سير الشحنة مر عبر إحدى الدول العربية ومن ثم إلى دولة أوروبية بغرض التمويه قبل وصولها إلى الكويت.

وأوضحت وزارة الداخلية الكويتية أن تفاصيل الواقعة تعود إلى ورود معلومات سرية إلى الإدارة العامة لمكافحة المخدرات الكويتية تفيد بمحاولة تهريب كمية ضخمة من مادة "الكبتاجون" المخدرة إلى الكويت بطريقة مبتكرة، وجرى التنسيق مع الإدارة العامة للجمارك لتسهيل خروج الشحنة بعد وصولها إلى الكويت ومتابعة خط سيرها وضبط المتورطين.



وأشار بيان الوزارة إلى أن جهود الأجهزة الأمنية أسفرت عن ضبط متهم داخل الكويت لكن المتهم الرئيسي خارجها وجرى التنسيق مع جهاز مكافحة مخدرات نظير في إحدى الدول لضبطه واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضده.

وأشادت وزارة الداخلية الكويتية، بالتعاون والتنسيق المثمر بين الأجهزة المشاركة في هذه الضبطية النوعية، مؤكدة مواصلة حملاتها وجهودها المكثفة لملاحقة مهربي وتجار المخدرات وشددت على أنها لن تتهاون مع كل من تسول له نفسه تهديد أمن الكويت وسلامة أبنائها.