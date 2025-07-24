شكرا لقرائتكم خبر عن فرنسا تتهم إسرائيل بالتسبب في خطر المجاعة على سكان غزة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - اتهمت فرنسا إسرائيل بشكل مباشر بالتسبب في المجاعة التي يواجهها سكان غزة.

وأكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية أن خطر المجاعة الذي يواجهه المدنيون في غزة بعد أكثر من 21 شهرًا من الحرب، هو نتيجة للحصار الذي تفرضه إسرائيل على القطاع.

وقال في بيان إن إعلان إسرائيل توسيع عملياتها البرية يسرع من تدهور الوضع الإنساني الذي يتسم بسوء التغذية وخطر المجاعة، وهذا الوضع هو نتيجة الحصار الذي تفرضه إسرائيل".

ضم الأرض الفلسطينية المحتلة

أكدت الرئاسة الفلسطينية أن دعوة الكنيست الإسرائيلي لفرض السيادة وضم الأرض الفلسطينية المحتلة مرفوضة ومدانة.

وأشارت إلى أنها تخالف جميع قرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي، الذي يؤكد أن الطريق الوحيد لتحقيق السلام والاستقرار هو عبر إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، وعدّ الاستيطان الإسرائيلي جميعه غير شرعي في الأرض الفلسطينية.

وقال الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة "إن مثل هذه الدعوات الخطيرة لضم أراض فلسطينية محتلة تشكّل تحديًا لإرادة المجتمع الدولي بتحقيق السلام العادل والشامل وفق حل الدولتين القائم على قرارات الشرعية الدولية لإقامة دولة فلسطينية مستقلة بعاصمتها القدس الشرقية على حدود عام 1967".