وزير خارجيه المغرب يشيد بالشراكة النموذجية مع منظمة الإيسيسكو

القاهرة - سامية سيد - أشاد وزير الشؤون الخارجية المغربي ناصر بوريطة، بالشراكة النموذجية التي تجمع بلاده، بمنظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو).



جاء ذلك خلال اللقاء الذي جرى الأربعاء بمقر الوزارة بالرباط بين ناصر بوريطة، والدكتور سالم بن محمد المالك، المدير العام لمنظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو).

وتناول اللقاء أوجه التعاون بين المملكة المغربية والمنظمة، وما تحظى به الإيسيسكو من رعاية واهتمام متواصل من العاهل المغربي الملك محمد السادس، تُرجم إلى دعم فعلي من الحكومة المغربية لمبادرات وبرامج المنظمة.



كما نوه المدير العام بما توليه وزارة الخارجية المغربية من حرص واهتمام كبيرين بالإيسيسكو، تجلّى بوضوح في اتفاقية المقر، التي أضحت نموذجًا يُحتذى به في علاقات المنظمات الدولية بالدول المضيفة.

وخلال اللقاء، قدّم الدكتور المالك عرضًا موجزًا حول أبرز ما تحقق من إنجازات منذ توليه إدارة المنظمة، مسلطًا الضوء على الرؤية الاستراتيجية الجديدة التي تبنّتها الإيسيسكو، والتي جعلت منها مؤسسة رائدة على المستويين الإقليمي والدولي.

ومن جانبه، أشاد وزير الشؤون الخارجية المغربي بالجهود التي تبذلها الإيسيسكو، وبالدور المتنامي الذي تؤديه في تعزيز حضور العالم الإسلامي في مجالات التربية والعلوم والثقافة.