لافروف يناقش آخر التطورات.. وزير خارجية السعودية ونظيره البريطاني يبحثان المستجدات

القاهرة - سامية سيد - بحث وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، في اتصال هاتفي، تلقاه الأربعاء، من وزير الخارجية وشؤون الكومنولث والتنمية في المملكة المتحدة ديفيد لامي، التطورات الإقليمية والدولية.



كما بحث الجانبان -وفقا لوكالة الأنباء السعودية- الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

وزير الخارجية السعودي يتلقى رسالة من نظيره الروسي تتعلق بالعلاقات الثنائية

تلقى وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله رسالة خطية من وزير خارجية روسيا الاتحادية سيرجي لافروف، حول العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل دعمها وتعزيزها في المجالات كافة.



وتسلم الرسالة ، وفقا لوكالة الأنباء السعودية ، الأربعاء، نائب وزير الخارجية السعودي المهندس وليد بن عبدالكريم الخريجي، خلال استقباله ، في مقر الوزارة بالرياض، سفير روسيا الاتحادية لدى المملكة سيرجي كوزلوف.



وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين ومناقشة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.