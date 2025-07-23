شكرا لقرائتكم خبر عن استشهاد طفل فلسطيني برصاص الاحتلال شمال الضفة الغربية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - استشهد طفل فلسطيني، فيما أصيب آخر برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي مساء اليوم، خلال اقتحامها بلدة عرابة بمدينة جنين شمال الضفة الغربية، التي تتعرض لعدوان إسرائيلي متواصل للشهر السابع على التوالي.في السياق، أفاد الهلال الأحمر الفلسطيني بإصابة فلسطينيين بجروح مختلفة، خلال اقتحام قوات الاحتلال مخيم العين غرب مدينة نابلس، ترافق ذلك مع اعتقال قوات الاحتلال امرأة فلسطينية من بلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى، خلال حملة دهم وتفتيش واسعة طالت عددًا من المحال التجارية والمركبات في البلدة.