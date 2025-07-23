شكرا لقرائتكم خبر عن أكثر من 100 منظمة عالمية تحذر من مجاعة جماعية في غزة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - حذرت أكثر من 100 منظمة غير حكومية، بينها "أطباء بلا حدود" و"العفو الدولية"، من خطر مجاعة جماعية في غزة، داعية إلى وقف فوري لإطلاق النار وفتح جميع المعابر لضمان تدفق المساعدات.

وأكد مدير مجمع الشفاء الطبي وفاة 21 شخصًا خلال 24 ساعة بسبب الجوع، بينما سجلت وفاة 21 طفلًا خلال 72 ساعة، وتعاني الطواقم الطبية نقص الطعام والدواء، وسط عجز عن التعامل مع الأعداد المتزايدة.

رغم إعلان جيش الاحتلال الإسرائيلي أن 950 شاحنة مساعدات تنتظر التوزيع داخل قطاع غزة، تتهم المنظمات إسرائيل بفرض قيود تعيق تسليم الإمدادات، مشيرة إلى وجود كميات ضخمة من الطعام والماء والأدوية غير مستخدمة داخل القطاع.

اتهمت المفوضية السامية لحقوق الإنسان الجيش الإسرائيلي بقتل أكثر من 1000 شخص قرب نقاط توزيع المساعدات منذ نهاية مايو، غالبيتهم قرب مواقع تتبع "مؤسسة غزة الإنسانية"، وهي منظمة مدعومة من إسرائيل والولايات المتحدة، وتثير شكوكًا بشأن حيادها.

ممر إنساني دائم للمساعدات

في المقابل، أعلنت واشنطن أن المبعوث ستيف ويتكوف سيتوجه إلى أوروبا للتباحث بشأن ممر إنساني دائم للمساعدات، في ظل تعثر المفاوضات بين إسرائيل وحماس.

ويُذكر أن الحرب المستمرة منذ أكتوبر 2023 أسفرت عن أكثر من 59 ألف شهيد فلسطيني، مقابل 1219 قتيلًا في إسرائيل، ولا يزال 49 رهينة محتجزين لدى حماس، بينهم 27 تؤكد إسرائيل أنهم قضوا.