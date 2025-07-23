شكرا لقرائتكم خبر عن قائد الجيش اللبناني يطلق مشروعا جديدا بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - التقى قائد الجيش اللبناني، رودولف هيكل، في مكتبه في اليرزة، اليوم/الأربعاء/، سفيرة الاتحاد الأوروبي في لبنان ساندرا دو وال، وجرى خلال اللقاء، إطلاق مشروع جديد لدعم الجيش ضمن إطار تعزيز الأمن، ومساعدة الأهالي في جنوب لبنان، على أن ينفذ من قبل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP).



وأكد هيكل أهمية المشروع بالنسبة إلى المؤسسة العسكرية، مشيرًا إلى أنه سينعكس إيجابًا على أمن لبنان واستقراره.



وحضر حفل الإطلاق، الممثلة المقيمة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في لبنان بليرتا أليكو، وممثلون عن مكتب منسق الأمم المتحدة الخاص للبنان (UNSCOL)، وعدد من الضباط.