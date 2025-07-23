الارشيف / اخبار الخليج

وزير الإعلام السوري: الأمير محمد بن سلمان له دور محوري في رفع العقوبات عن سوريا

الدمام - شريف احمد - قال وزير الإعلام السوري حمزة المصطفى، إن الأمير محمد بن سلمان له دور محوري في السعي لرفع العقوبات عن سوريا.
وأكد أن رفع العقوبات تم بجهود كبيرة من دول مختلفة وعلى رأسها ، وخاصة الأمير محمد بن سلمان الذي لعب دورًا محوريًا في إقناع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب برفع العقوبات الأمريكية.
