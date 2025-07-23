شكرا لقرائتكم خبر عن إعلام فلسطيني: 60 شهيدا في غارات للاحتلال على قطاع غزة منذ فجر اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أفادت وسائل إعلام فلسطينية، بسقوط 6 شهداء، بينهم 3 أطفال، في قصف إسرائيلي استهدف مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، فيما ارتفع عدد الشهداء في غارات الاحتلال على القطاع منذ فجر اليوم إلى نحو 60 شهيدًا، وفق نبأ عاجل لقناة القاهرة الإخبارية.

وفي الضفة الغربية، أفادت مراسلة القاهرة الإخبارية، بأن قوات الاحتلال اقتحمت حي جبل الطويل في مدينة البيرة وسط الضفة.

وفي سياق متصل، سقط شهيدان في قصف إسرائيلي استهدف حي الزيتون في مدينة غزة.

من جانبه، قال رئيس أركان الاحتلال الإسرائيلي إن الجيش لم يشهد في تاريخه حربًا متعددة الجبهات بهذا الشكل، مشيرًا إلى أن العمليات تتم في طهران، وصنعاء، وبيروت، وسوريا، وجنين، معتبراً أن مركز الثقل الرئيسي هو قطاع غزة.

وأضاف أن الجيش الإسرائيلي يقف أمام مفترق طرق بالغ الأهمية سيؤثر على استمرار الحملة العسكرية.