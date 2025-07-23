شكرا لقرائتكم خبر عن الرئاسة الفلسطينية: دعوة الكنيست للضم وفرض السيادة مرفوضة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة، أن دعوة "الكنيست" لحكومة الاحتلال بفرض السيادة والضم على الأرض الفلسطينية المحتلة، مرفوض ومدان، ويخالف جميع قرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي الذي يؤكد أن الطريق الوحيد لتحقيق السلام والاستقرار هو عبر إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، واعتبار الاستيطان الإسرائيلي جميعه غير شرعي في الأرض الفلسطينية.



وقال أبو ردينه - في تصريح أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية، اليوم الأربعاء - : "إن مثل هذه الدعوات الخطيرة لضم أراض فلسطينية محتلة تشكّل تحديا لإرادة المجتمع الدولي بتحقيق السلام العادل والشامل وفق حل الدولتين القائم على قرارات الشرعية الدولية لإقامة دولة فلسطينية مستقلة بعاصمتها القدس الشرقية على حدود العام 1967".



وشدد الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية، على أن الطريق الوحيد لتحقيق السلام والأمن هو الاعتراف بحقوق الشعب الفلسطيني بالحرية والاستقلال وتقرير المصير على كامل ترابه الوطني.