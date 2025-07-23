شكرا لقرائتكم خبر عن "الصحة العالمية": سكان غزة يتضورون جوعًا مع تفاقم نقص المياه والان نبدء بالتفاصيل

معدلات سوء التغذية

الدمام - شريف احمد - دعا المدير العام لمنظمة الصحة العالمية الدكتور تيدروس أدهانوم خلال مؤتمر صحفي في جنيف, إلى احترام القانون الدولي وحماية المرافق الطبية والعاملين الصحيين، ووقف استهداف الأمم المتحدة والبنية التحتية المدنية, مشيرًا إلى تعرض المنظمة إلى هجمات في غزة قبل يومين.وأوضح أن سكان غزة يتضورون جوعًا ويواجهون خطر المجاعة، بالإضافة إلى الأعمال العدائية، وتسارع أزمة الجوع مع انقطاع الإمدادات التجارية والمساعدات الإنسانية منذ نحو (80) يومًا، مع تفاقم النقص الحاد في المياه.ولفت إلى أن معدلات سوء التغذية ارتفعت بشكل كبير, حيث توفي (21) طفلاً دون سن الخامسة منذ مطلع العام الجاري 2025، واُستشهد (1026) شخصًا منذ 27 مايو الماضي في أثناء محاولتهم الحصول على الطعام.وأشار إلى أن معظم المستشفيات في القطاع أصبحت غير قادرة على تقديم الخدمات الطبية، بالإضافة إلى نقص الوقود والإمدادات الطبية كافة.وأكد الدكتور أدهانوم التزام المنظمة مواصلة البقاء في غزة لتقديم الدعم للسكان رغم التحديات.