إصابتان أحداهما خطيرة برصاص الاحتلال الإسرائيلي غرب نابلس

القاهرة - سامية سيد - أصيب فلسطينيان برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم /الأربعاء/، خلال اقتحامها مخيم العين غرب نابلس.



وأفادت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني - وفقًا لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" - بأن طواقمها تعاملت مع إصابة خطيرة برصاص الاحتلال الحي في منطقة الفخذ، ومواطن آخر بشظايا الرصاص الحي في القدم، وجرى نقلهما إلى المستشفى.

وتواصل قوات الاحتلال اقتحامها لمخيم العين ومحيطه منذ ظهر اليوم، ما أدى إلى اندلاع مواجهات مع المواطنين، أطلق خلالها جنود الاحتلال الرصاص وقنابل الصوت والغاز السام المسيل للدموع.



وفي وقت سابق، أصيب عدد من المواطنين بالاختناق بالغاز السام خلال استمرار اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي لمناطق دوار الشهداء، وشارع فيصل، ورفيديا، في مدينة نابلس، منذ ليلة أمس الثلاثاء.

وفي نفس السياق، احتجزت قوات الاحتلال، مساء اليوم الأربعاء، أربعة مواطنين ونكلت بهم على حاجز عسكري شمال غرب نابلس.

وأفادت مصادر أمنية بأن قوات الاحتلال احتجزت أربعة مواطنين ونكلت بهم، وقيدتهم خلال مرورهم على حاجز "شافي شمرون" شمال غرب نابلس.