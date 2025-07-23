شكرا لقرائتكم خبر عن استشهاد صحفية فلسطينية وجنينها وأطفالها في قصف إسرائيلي على غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استشهدت الصحفية الفلسطينية في غزة ولاء الجعبري وأطفالها، إلى جانب جنينها الذي لم يُولد بعد، فجر الأربعاء، في قصف نفذته طائرات الاحتلال الإسرائيلي استهدف شقة سكنية تعود لعائلة الشاعر قرب مسجد الفلاح في حي تل الهوى جنوب غربي مدينة غزة.

ووفقاً لمصادر صحفية فلسطينية، أسفر القصف عن استشهاد تسعة مواطنين وإصابة آخرين بجروح متفاوتة، إثر الاستهداف المباشر للشقة السكنية.

وكتبت الصحفية الفلسطينية قبل ساعات من استشهادها عبر حسابها الرسمي على وسائل التواصل الاجتماعي: أنا مش خايفة نموت من الجوع .. خايفة من كسرة الخاطر لو ما وقفت هالحرب المجنونة.

وعُرف من بين الشهداء في عائلتها أمجد الشاعر، فادي الشاعر، الطفل حسن الشاعر، الطفل عز الدين الشاعر، الطفلة ميرا الشاعر، الطفل أمير الشاعر، إضافة إلى جنين استشهد وهو في رحم والدته، في واحدة من أكثر المجازر دموية بحق العائلات الفلسطينية.