شكرا لقرائتكم خبر عن عنصر بمراكز "مساعدات" غزة: حراس أمن أمريكيون أطلقوا النار على الفلسطينيين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ذكرت القناة 12 الإسرائيلية نقلا عن عنصر أمن أمريكي بـ "مراكز مساعدات" بغزة، أن الموظفون عاملوا سكان غزة بشكل سيئ وعرضوهم للخطر.

وقال إن حراس أمن أمريكيون أطلقوا النار على الفلسطينيين، مضيفا أنه قرر وقف العمل بسبب سلوك حراس الأمن.

وأكد أنه يجب وضع حد لما يجري في مراكز توزيع المساعدات، موضحا أنه لم يرى استخداما للقوة مثلما يحدث في غزة طيلة خدمته بالجيش الأمريكي.

وكان قد اعترف جيش الاحتلال الإسرائيلي، بارتكاب مجزر في حق فلسطينيين بالقرب من مركز توزيع المساعدات في مدينة رفح جنوبي قطاع غزة.

وزعم في بيان، إن "مشتبه بهم اقتربوا من قوات جيش الدفاع الإسرائيلي التي كانت تنفذ عمليات في منطقة رفح، بشكل عرض القوات للخطر، وعندما لم يبتعدوا أطلقت النار لتفريقهم، ورود أنباء عن سقوط ضحايا، ويجري التحقيق في الحادث.